Представители Фьюри обсуждают возможное проведение боя с Усиком

По информации "Советского спорта" со ссылкой на The Sun, переговоры уже идут. По словам Уоррена, в ближайшие выходные вопрос должен решиться. В случе их успеха, представители Фьюри и Усика займутся анонсом боя. Фрэнк уверен, что болельщики мечтают увидеть этот объединительный поединок.