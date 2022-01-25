Представители Фьюри обсуждают возможное проведение боя с Усиком

Представители Фьюри обсуждают возможное проведение боя с Усиком
Представители Фьюри обсуждают возможное проведение боя с Усиком
Вчера, 23:46СпортФото: pxhere.com
Над вопросом работает промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен

Чемпион мира по версии организации WBC Тайсон Фьюри планирует провести поединок с Александром Усиком из Украины.

По информации "Советского спорта" со ссылкой на The Sun, переговоры уже идут. По словам Уоррена, в ближайшие выходные вопрос должен решиться. В случе их успеха, представители Фьюри и Усика займутся анонсом боя. Фрэнк уверен, что болельщики мечтают увидеть этот объединительный поединок.

Добавим, что 34-летний украинец на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения в 19 боях. В активе 33-летнего британца 31 победа и одна ничья.

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