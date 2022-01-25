Президент федерации гандбола считает недопустимым оскорбления сборной в сети

Сергей Шишкарев возмущен травлей игроков сборной России в интернете после того, как команда Велимира Петковича не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы в Венгрии и Словакии.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на ТАСС, руководитель отечественного гандбола считает, что подобного рода комментарии могут носить заказной характер, поэтому призвал игроков абстрагироваться от прессы. Напомним, сборная России выиграла все три матча на предварительном этапе, однако в основной стадии подопечные Петковича сумели набрать лишь одно очко, сыграв вничью с поляками, и потеряли шансы на выход в полуфинал. Теперь россияне могут занять максимум пятое место по итогам первенства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter