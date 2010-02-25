«Спутник» проиграл «Газовику» с разницей в четыре шайбы. Дважды
25 февраля 2010, 09:50СпортArtem
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Нижнетагильский «Спутник» провёл выездную встречу с тюменским «Газовиком».
Первая встреча завершилась со счётом 6:2. Во второй «Газовик» победил со счетом 7:3. А 27 и 28 февраля на льду Дворца спорта им. Сотникова состоятся игры последнего тура Всероссийского Открытого соревнования по хоккею с шайбой. «Спутник» встретится с ангарским «Ермаком».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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