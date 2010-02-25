«Спутник» вышел в стадию «плей-офф» Высшей лиги
25 февраля 2010, 16:04СпортArtem
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После матчей очередного тура хоккейной Высшей лиги определились все участники «плей-офф» Восемь лучших из них по итогам второго этапа будут освобождены от матчей 1/16 финала и проследуют сразу в 1/8 финала.
Как сообщает РИФ, остальные начнут борьбу 5 и 6 марта. Конечно, заключительный тур, который состоится 27 и 28 февраля, может изменить еще многое, но вероятно, что наш «Спутник» в первой встрече сыграет с «Зауральем» из Кургана. В случае победы, далее тагильчане встретятся с Тюменским «Газовиком».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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