В воскресенье альпинисты будут соревноваться ледолазании
25 февраля 2010, 16:08СпортArtem
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В воскресенье на Краснокаменском Шихане пройдут соревнования по ледолазанию.
Организует состязания городской клуб туристов «Азимут». Они приурочены ко Дню защитника отечества. Длина дистанции будет составлять 25 метров. Соревнования будут проводиться в трех номинациях: скорость, трудность и комбинированная дистанция. Победители будут определяться по сумме баллов, набранных в трёх конкурсах. К участию допускаются спортсмены не младше 14 лет, имеющие необходимое снаряжение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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