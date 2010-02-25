В воскресенье альпинисты будут соревноваться ледолазании

Организует состязания городской клуб туристов «Азимут». Они приурочены ко Дню защитника отечества. Длина дистанции будет составлять 25 метров. Соревнования будут проводиться в трех номинациях: скорость, трудность и комбинированная дистанция. Победители будут определяться по сумме баллов, набранных в трёх конкурсах. К участию допускаются спортсмены не младше 14 лет, имеющие необходимое снаряжение.