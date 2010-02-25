Зам.мэра Владимир Белов - лучший разносторонний игрок в волейбол

По данным информационно-аналитического управления муниципалитета, в соревнованиях приняли участие команды органов внутренних дел, прокуратуры, таможни и администрации города. Турнир проводился уже восьмой раз, и соперники были знакомы друг с другом. Победитель определялся почти пяти часов. В итоге борьбы бронзу взяли таможенники, сотрудники УВД стали вице-чемпионами, сильнейшей стала команда администрации города. Также были определены лучшие игроки в разных амплуа. Лучшим нападающим признали Андрея Русакова (сборная таможни), лучшим защитником стал Николай Коваленко (сборная прокуратуры), лучшим пасующим - Артур Карманов (сборная УВД).