Зам.мэра Владимир Белов - лучший разносторонний игрок в волейбол
25 февраля 2010, 09:52СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне турнир по волейболу среди непрофессионалов, посвященный Дню защитников Отечества, выявил сильнейших.
По данным информационно-аналитического управления муниципалитета, в соревнованиях приняли участие команды органов внутренних дел, прокуратуры, таможни и администрации города. Турнир проводился уже восьмой раз, и соперники были знакомы друг с другом. Победитель определялся почти пяти часов. В итоге борьбы бронзу взяли таможенники, сотрудники УВД стали вице-чемпионами, сильнейшей стала команда администрации города. Также были определены лучшие игроки в разных амплуа. Лучшим нападающим признали Андрея Русакова (сборная таможни), лучшим защитником стал Николай Коваленко (сборная прокуратуры), лучшим пасующим - Артур Карманов (сборная УВД).
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей