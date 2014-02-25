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Спортсмены «Спутника» занимают почетные места: на этот раз в лыжных гонках (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмены «Спутника» занимают почетные места: на этот раз в лыжных гонках (ФОТО)

25 февраля 2014, 15:10Спорт
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