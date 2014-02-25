Спортсмены «Спутника» занимают почетные места: на этот раз в лыжных гонках (ФОТО)

С 20 по 21 февраля в городе Заинске (республика Татарстан) проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Федора Симашева. Эти состязания являются отборочными на Первенство России, которое состоится в городе Рыбинске (Ярославская область) и пройдет с 4 по 9 марта. В гонках приняли участие более двухсот лыжников – из Татарстана, Повольжья, Сибири и других регионов.

Участие в соревновании принимали и воспитанники СДЮСШОР «Спутник». Например, Вера Миляева (1997 год рождения) в лыжной гонке на дистанции 5 км классическим стилем финишную черту преодолела лишь пятой, но при этом выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Денис Мелешкин (1996 год рождения) также выполнял спортивный разряд «КМС». Лыжник «Спутника» стал пятым на дистанции 10 км классическим стилем, четвертым спортсмен пришел на дистанции 10 км свободным стилем.

Фотографии предоставлены пресс-службой СК «Спутник»

В день защитников Отечества, 23 февраля, на лыжной базе ОАО «НПК Уралвагонзавод» состоялось Первенство области по лыжным гонкам памяти тренера И.А. Хомутова среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов. Командный спринт свободным стилем проходил в рамках Первенства области. Всего в соревновании приняли участие более 50-ти команд Свердловской области, в том числе и ДЮСШОР «Спутник».

Среди юниоров старшего возраста команда «Спутник» (Игорь Трифонов, Денис Мелешкин) заняла почетное первое место. Среди девушек старшего возраста в командном спринте также золотую медаль клубу принесли воспитанницы ДЮСШОР «Спутника» - Вера Миляева и Надежда Высочина. Среди девочек среднего возраста спортсменки «Спутника» Мария Моденова и Арина Анисимова завоевали бронзовую награду.

К соревнованиям спортсменов подготовили Геннадий Корчагин и Виктор Сунцов.