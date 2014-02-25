Тагильчане завоевали награды на зимнем Первенстве по легкой атлетике (ФОТО)
25 февраля 2014, 09:05СпортЕвгения
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С 22 по 23 февраля в Екатеринбурге проходило зимнее Первенство области по легкой атлетике среди юниоров и спортсменов старшего возраста, посвященное Дню защитников Отечества. Всего в соревновании приняли участие более 200 спортсменов области.
Легкоатлеты СДЮСШОР «Спутник» завоевали три серебряных награды. В прыжках в высоту отличилась Алёна Чеснокова - 1 м 55 см, в прыжках в длину - Юрий Кошмилюк - 6 м 43 см. В беге на 800 метров среди девушек второе место заняла Анастасия Климовских с личным рекордом 2 минуты и 22,2 секунды.
Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших успехов и повышения спортивного мастерства!
Фото спортсменов предоставлены СК «Спутник»
© TagilCity.ru по данным пресс-службы СК «Спутник»
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