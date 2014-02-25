Тагильчане завоевали награды на зимнем Первенстве по легкой атлетике (ФОТО)

Легкоатлеты СДЮСШОР «Спутник» завоевали три серебряных награды. В прыжках в высоту отличилась Алёна Чеснокова - 1 м 55 см, в прыжках в длину - Юрий Кошмилюк - 6 м 43 см. В беге на 800 метров среди девушек второе место заняла Анастасия Климовских с личным рекордом 2 минуты и 22,2 секунды.