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Массовая лыжная гонка «Лыжня России» завершилась в Усть-Утке (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовая лыжная гонка «Лыжня России» завершилась в Усть-Утке (ФОТО)

25 февраля 2016, 11:10СпортТимофей Данилов
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