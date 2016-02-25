Массовая лыжная гонка «Лыжня России» завершилась в Усть-Утке (ФОТО)
25 февраля 2016, 11:10СпортТимофей Данилов
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На старт вышли десятки жителей сёл и поселков.
В рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», такие спортивные забеги для жителей сельских территорий проводятся уже 5-й раз. Свыше 100 человек встали на лыжи и прошли расстояние в 2 километра по берегу реки Усть-Утки.
По итогам лыжных баталий, лучшими стали Андрей Новожилов и Виктория Крыжова. Солонковы и Кондратьевы признаны самыми спортивными семьями. Также призами отмечены самые маленькие и самые взрослые участники.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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