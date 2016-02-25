Массовая лыжная гонка «Лыжня России» завершилась в Усть-Утке (ФОТО)

В рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», такие спортивные забеги для жителей сельских территорий проводятся уже 5-й раз. Свыше 100 человек встали на лыжи и прошли расстояние в 2 километра по берегу реки Усть-Утки.