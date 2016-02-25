Тагильские баскетболисты в финале Первенства России
25 февраля 2016, 13:45СпортТимофей Данилов
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Матчи полуфинала Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения прошли в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
На паркете встретились баскетбольные команды из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тобольска, Югорска и Челябинска.
Тагильские баскетболисты из 4-й спортивной школы разгромили соперников, успешно одержав пять побед в пяти матчах. Наш земляк Руслан Кушеков признан самым результативным игроком полуфинала. Юноша набрал 85 очков. Также, по итогам соревнований, Руслан стал лучшим атакующим защитником, и в целом лучшим игроком турнира.
В апреле команду Нижнего Тагила ждет финал Первенства России.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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