Тагильские патрульные стали чемпионами в лыжных гонках (ФОТО)
Сегодня в Нижнем Тагиле дан старт годовой спартакиаде Нижнетагильской городской организации «Динамо». Традиционно в соревнованиях по 9-ти спортивным дисциплинам участвуют полицейские, сотрудники управления исполнения наказаний и спасатели.
Первым спортивным состязанием стали лыжные гонки. Мужчины вышли на дистанцию в 5 км, а женщины и старший офицерский состав бежали 3 км. Спортсменам пришлось бороться не только между собой, но и с погодой: аномальная для февраля плюсовая температура немного испортила лыжню.
Но разве сотрудников органов правопорядка когда-нибудь останавливала плохая погода? Спортсмены успешно совершили лыжный забег и достигли финиша.
Первой пересекла финишную черту команда отдельного батальона ППС полиции, серебро – у сотрудников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы. Замкнула тройку сильнейших команда ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Чемпионами патрульные стали не только в командном первенстве. В личном зачете сотрудницы Нижнетагильского батальона ППС полиции заняли весь пьедестал почета.
Кстати, совсем недавно, накануне 23 февраля, силовики вышли на футбольные площадки, чтобы сыграть в мини-футбол. Радует, что у сотрудников органов правопорядка, несмотря на тяжелую работу, есть свободное время для занятий спортом.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru