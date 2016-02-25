Тагильские патрульные стали чемпионами в лыжных гонках (ФОТО)

Первым спортивным состязанием стали лыжные гонки. Мужчины вышли на дистанцию в 5 км, а женщины и старший офицерский состав бежали 3 км. Спортсменам пришлось бороться не только между собой, но и с погодой: аномальная для февраля плюсовая температура немного испортила лыжню.

Но разве сотрудников органов правопорядка когда-нибудь останавливала плохая погода? Спортсмены успешно совершили лыжный забег и достигли финиша.

Первой пересекла финишную черту команда отдельного батальона ППС полиции, серебро – у сотрудников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы. Замкнула тройку сильнейших команда ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Чемпионами патрульные стали не только в командном первенстве. В личном зачете сотрудницы Нижнетагильского батальона ППС полиции заняли весь пьедестал почета.

Кстати, совсем недавно, накануне 23 февраля, силовики вышли на футбольные площадки, чтобы сыграть в мини-футбол. Радует, что у сотрудников органов правопорядка, несмотря на тяжелую работу, есть свободное время для занятий спортом.