Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:51СпортФото: pixabay.com
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В конце февраля в Нижнем Тагиле в восьмой раз пройдет Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам памяти первого уральского мастера С. М. Левитского.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этапе Кубка России запланированы 8 туров. Результаты будут подведены в трех возрастных группах: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. Внучка Левитского Татьяна Левитская пришлет участникам состязаний приветственное письмо. Она является единственной наследницей уральского мастера, которая играет в шахматы, сообщает «Тагильский рабочий».
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