Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам пройдет в Нижнем Тагиле

В этапе Кубка России запланированы 8 туров. Результаты будут подведены в трех возрастных группах: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. Внучка Левитского Татьяна Левитская пришлет участникам состязаний приветственное письмо. Она является единственной наследницей уральского мастера, которая играет в шахматы, сообщает «Тагильский рабочий».