В Нижнем Тагиле более 200 юных шахматистов примут участие во всероссийском турнире
Сегодня, 19:07СпортФото: «Тагильский рабочий»
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25 февраля в Нижнем Тагиле начались IX Всероссийские детско-юношеские соревнования памяти С. М. Левитского. Этот турнир является этапом Кубка России по шахматам, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях примут участие 220 юных шахматистов из 10 регионов России, в том числе из ХМАО, ЯНАО, Алтая, Башкирии, а также Тюменской, Кемеровской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей.
Участники будут соревноваться в нескольких возрастных категориях — до 9, 11, 13 и 15 лет. Соревнования пройдут в девять туров. Финал состоится 1 марта 2020 года.
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