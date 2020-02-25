В Нижнем Тагиле пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью

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В Нижнем Тагиле суд вынес приговор участникам ОПГ за хищения с «Уралвагонзавода»

Депутату Шипулину не понравилось отношение министров к спортсмену из службы доставки

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