В Нижнем Тагиле пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью
Сегодня, 13:48СпортФото: 1Mediainvest.ru
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11 и 12 марта в Нижнем Тагиле пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. В нем примут участие 11 мужских и семь женских сборных, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии примут участие сильнейшие двоеборцы мира, среди которых лидеры текущего розыгрыша американка Тара Герати-Моутс и немец Якоб Ланге. В Нижний Тагил приедут спортсмены из США, Германии, Казахстана, Италии, Норвегии, Австрии, Германии, Японии, Польши, Словении.
Организаторы подчеркивают, что комплекс трамплинов «Аиста» уже готов принять спортсменов.
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