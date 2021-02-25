Боксеры Свердловской области стали лучшими на международном турнире

Международный турнир по боксу был посвящён памяти российских воинов, которые погибли в Афганистане и других горячих точках, пишет URA.RU.
В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из разных стран. Финал турнира прошёл 20 февраля.
Свердловская областная федерация бокса поздравляет боксеров и их тренеров Евгения Чубарова, Дмитрия Циха и Николая Портнова с завоеванными наградами,сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.
Напомним, команда из Свердловской области выиграла Кубок России по ловле рыбы на блесну. Соревнования проходили в Саратовской области.