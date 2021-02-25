Боксеры Свердловской области стали лучшими на международном турнире

Боксеры Свердловской области стали лучшими на международном турнире

Сегодня, 20:44СпортФото: 1mediainvest.ru
Свердловский боксёр Руслан Пиров занял первое место на международном турнире по боксу, который проходил в Комсомольске-на-Амуре. Ещё два уральца заняли призовые места.

Международный турнир по боксу был посвящён памяти российских воинов, которые погибли в Афганистане и других горячих точках, пишет URA.RU.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из разных стран. Финал турнира прошёл 20 февраля.

Свердловская областная федерация бокса поздравляет боксеров и их тренеров Евгения Чубарова, Дмитрия Циха и Николая Портнова с завоеванными наградами,сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Напомним, команда из Свердловской области выиграла Кубок России по ловле рыбы на блесну. Соревнования проходили в Саратовской области.

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