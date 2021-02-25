Массимо Каррера: Промес качественный игрок и большой профессионал

Массимо Каррера: Промес качественный игрок и большой профессионал

Сегодня, 12:49СпортФото: pxhere.com
Итальянский специалист ранее тренировал голландского нападающего в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход 29-летнего нападающего Квинси Промеса в московский клуб из амстердамского «Аякса».

«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь – это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», - приводит слова Карреры «Советский спорт».

Напомним, что Промес перешел в московский «Спартак» из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллионов евро.

Каррера в настоящий момент тренирует клуб итальянской Серии С «Бари».

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