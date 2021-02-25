Массимо Каррера: Промес качественный игрок и большой профессионал

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход 29-летнего нападающего Квинси Промеса в московский клуб из амстердамского «Аякса».
«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь – это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», - приводит слова Карреры «Советский спорт».
Напомним, что Промес перешел в московский «Спартак» из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллионов евро.
Каррера в настоящий момент тренирует клуб итальянской Серии С «Бари».