Впервые три тагильчанина выступят на чемпионате мира по лыжному спорту в Германии

Трое спортсменов из Нижнего Тагила примут участие в чемпионате мира по лыжному спорту, который пройдёт в немецком Оберстдорфе 25 февраля.

Впервые в истории представлять российскую команду станут сразу три воспитанника спортшколы «Аист», которая находится в Нижнем Тагиле. Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов будут соревноваться с лыжниками из других стран, сообщает администрация Нижнего Тагила. Для трио со Свердловской области данный чемпионат станет первым взрослым в карьере. Каждый из воспитанников спорт школы «Аист» ранее принимали участие на чемпионатах России, на этапе Континентального кубка и т. д. Напомним, в марте в Нижнем Тагиле пройдут соревнования по прыжкам с трамплина. Участие в них будут принимать лыжники из разных стран. Соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле в марте

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