Тагильчане одержали победу на Спартакиаде учащихся России

Заключительный этап XI зимней Спартакиады по фристайлу среди юниоров проводился на горнолыжном курорте «Красное озеро», расположенном под деревней Васильевка.
В соревнованиях по дисциплине «ски-кросс», когда в финале лыжники стартуют по четыре человека и проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов наперегонки, принимали участие спортсмены 16-17 лет, юноши и девушки.
Первое место одержал тагильчанин Никита Котов, выступавший в составе сборной Свердловской области. Второе у его соперника Михаила Никулина, который тоже тренируется в спортивном клубе «Аист». Третий результат показал Рамазон Заливин из Ленинградской области, сообщает Федерация фристайла России.
Свердловские девушки были близки к победе, но в тройку призеров не вошли. Кристина Тешева была только пятой в малом финале. Но у нее еще все впереди, ведь фристайл — олимпийский вид спорта.