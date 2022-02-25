Тагильчане одержали победу на Спартакиаде учащихся России

Тагильчане одержали победу на Спартакиаде учащихся России
Тагильчане одержали победу на Спартакиаде учащихся России
Сегодня, 14:55СпортФото: Федерация фристайла России

Тагильские лыжники взяли «золото» на Спартакиаде по фристайлу

В Ленинградской области закончилась Спартакиада учащихся по фристайлу. Первое место заняли представители тагильской спортивной школы.

Заключительный этап XI зимней Спартакиады по фристайлу среди юниоров проводился на горнолыжном курорте «Красное озеро», расположенном под деревней Васильевка.

В соревнованиях по дисциплине «ски-кросс», когда в финале лыжники стартуют по четыре человека и проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов наперегонки, принимали участие спортсмены 16-17 лет, юноши и девушки.

Первое место одержал тагильчанин Никита Котов, выступавший в составе сборной Свердловской области. Второе у его соперника Михаила Никулина, который тоже тренируется в спортивном клубе «Аист». Третий результат показал Рамазон Заливин из Ленинградской области, сообщает Федерация фристайла России.

Свердловские девушки были близки к победе, но в тройку призеров не вошли. Кристина Тешева была только пятой в малом финале. Но у нее еще все впереди, ведь фристайл — олимпийский вид спорта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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