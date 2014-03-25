На горе Белая состоится финал Всероссийской Универсиады по горнолыжному спорту

Как рассказал директор ГК «Гора Белая» Александр Зотов, в финале универсиады примут участие представители 14 российских вузов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Кемеровской, Тюменской и других областей.

Спортсмены, и мужчины, и женщины, будут соревноваться в двух дисциплинах – слалом и слалом-гигант. Всего выступит около 100 человек. 29 марта в 13:00 состоится торжественное открытие состязаний.