На горе Белая состоится финал Всероссийской Универсиады по горнолыжному спорту
25 марта 2014, 15:45Спорт
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Начиная с завтрашнего дня на горе Белая, что под Нижним Тагилом, стартуют еще одни интересные соревнования – финал Всероссийской Универсиады по горнолыжному спорту.
Как рассказал директор ГК «Гора Белая» Александр Зотов, в финале универсиады примут участие представители 14 российских вузов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Кемеровской, Тюменской и других областей.
Спортсмены, и мужчины, и женщины, будут соревноваться в двух дисциплинах – слалом и слалом-гигант. Всего выступит около 100 человек. 29 марта в 13:00 состоится торжественное открытие состязаний.
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