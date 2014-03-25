В Нижнем Тагиле пройдет Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

Лучшие «летающие лыжники» России, а также участники Олимпийских игр в Сочи – Ильмир Хазетдинов, Ирина Аввакумова, Михаил Максимочкин и Алексей Ромашов . Будут задействованы трамплины К-90 (средний) и К-120 (большой).

Соревнования будут проходить как в личном, так и в командном зачете. Всего будет более 100 спортсменов. На комплексе трамплинов горы Долгая выступят команды Свердловской, Кировской, Магаданской, Нижегородской, Сахалинской областей, республики Татарстан, Башкортостан, Красноярского и Краснодарского края, из городов Санкт-Петербург и Москва.