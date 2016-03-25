Компания «МегаФон» стала генеральным спонсором российского футбола

Статус Генерального партнера предусматривает не только финансовую поддержку развития российского футбола, но и популяризацию футбола в стране в целом. Поэтому при участии «МегаФона» планируется реализация масштабных проектов, которые позволят каждому болельщику почувствовать себя по-настоящему вовлеченными в крупнейшие футбольные события, даже если они не смогут лично присутствовать на стадионе.

Сотрудничество с «МегаФоном» позволяет нам претворять в жизнь социально важные проекты – вместе мы уже 10 лет успешно проводим Соревнования по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», в котором участвуют ребята со всей России. Мы очень рады продолжить и расширить партнерство – в наших планах решение еще более масштабных задач по привлечению интереса к футболу. Благодаря помощи «МегаФона» мы сможем продолжить реализацию наших усилий по популяризации этого вида спорта отметил Министр спорта РФ, Президент РФС Виталий Мутко.

Я считаю, что развитие спорта в России – одна из приоритетных задач не только на уровне государства, но и для социально ответственного бизнеса. Для Алишера Усманова и компании "МегаФон" работа в этом направлении – один из главных приоритетов, - отметил генеральный директор «МегаФона» Иван Таврин. – Благодаря технологиям, которыми мы обладаем как ведущий телекоммуникационный оператор, мы можем обеспечить доступ к занятиям футболом и спортивным соревнованиям всем россиянам, независимо от того, в каком регионе и городе они находятся.

В ближайшее время партнеры представят на рынке общедоступное и бесплатное приложение «Мобильный тренер», с помощью которого каждый желающий сможет через смартфон или планшет в режиме реального времени тренироваться по современным методикам. С помощью быстрого и доступного по всей стране мобильного интернета от «МегаФона» заниматься футболом можно будет где угодно – в зале, на школьном стадионе или во дворе.

Качественная связь от «МегаФона» позволит болельщикам в реальном времени делиться самыми яркими моментами матча с друзьями. А в период Евро-2016 «МегаФон» и РФС откроют фан-зону, в которой можно будет наблюдать за ходом главных матчей в прямой трансляции.

Подписание соглашения о партнерстве стало очередным шагом на пути укрепления сотрудничества мобильного оператора с РФС и еще одним этапом программы поддержки российского спорта, которую «МегаФон» последовательно реализует в течение многих лет.