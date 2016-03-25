Сегодня утром в исправительную колонию под Нижним Тагилом съехались все силовые службы города (ФОТО)

С раннего утра на территории 12-й колонии проходили тактико-специальные занятия – сотрудники силовых структур отработали действия по розыску и задержанию преступников. Участниками учений были пожарные, полицейские, бойцы ОМОНа и другие оперативные службы.

По мнению начальника колонии Александра Шека, в нынешнее непростое время сотрудники уголовно-исполнительной системы должны быть готовы противопоставить криминальному миру свою профессиональную подготовку.

Стоит отметить, что учебно-методическая база исправительной колонии №12 отвечает всем требованиям, чтобы проводить на её территории такие масштабные учения.