Сегодня утром в исправительную колонию под Нижним Тагилом съехались все силовые службы города (ФОТО)
25 марта 2016, 13:00СпортТимофей Данилов
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На тактические учения в исправительную колонию №12 приехало более 20 единиц спецтехники силовиков.
Сюжеты: Нижний Тагил
С раннего утра на территории 12-й колонии проходили тактико-специальные занятия – сотрудники силовых структур отработали действия по розыску и задержанию преступников. Участниками учений были пожарные, полицейские, бойцы ОМОНа и другие оперативные службы.
По мнению начальника колонии Александра Шека, в нынешнее непростое время сотрудники уголовно-исполнительной системы должны быть готовы противопоставить криминальному миру свою профессиональную подготовку.
Стоит отметить, что учебно-методическая база исправительной колонии №12 отвечает всем требованиям, чтобы проводить на её территории такие масштабные учения.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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