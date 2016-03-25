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Тагильский «Спутник» набрал 77 очков и сменил 5 тренеров: хоккейная команда подводит итоги сезона (ФОТО)
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Тагильский «Спутник» набрал 77 очков и сменил 5 тренеров: хоккейная команда подводит итоги сезона (ФОТО)

25 марта 2016, 15:10СпортТимофей Данилов
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