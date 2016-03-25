Тагильский «Спутник» набрал 77 очков и сменил 5 тренеров: хоккейная команда подводит итоги сезона (ФОТО)

В регулярном чемпионате ВХЛ «Спутник» занял 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 77 очков в 49 матчах. Оппонентом тагильчан в 1/8 плей-офф стал «Торос» из Нефтекамска. «Оранжевые» уступили соперникам в серии со счетом 3:4.

Тагильские хоккеисты на 4-м месте по количеству забитых шайб. В тройку лидеров попали хоккейные команды «Торос», «Буран» и «Ермак». Самые крупные победы «Спутник» одержал в матчах против красноярского «Сокола» (счет 7:1) и чеховской «Звезды» (6:0). Напротив, самое крупное поражение наши спортсмены потерпели от ХК «Саров». Соперники разгромили тагильчан со счетом 8:2.

Из 59-ти хоккеистов «Спутника», вышедших на лед в течение сезона, 8 – воспитанники Нижнего Тагила. Всего в матчах регулярки приняли участие 6 вратарей, 22 защитника и 31 нападающий. Больше всего игр провел Вячеслав Андрющенко – 54. Он же стал лучшим снайпером команды – хоккеист забил 17 шайб. На матч меньше в составе «оранжевых» провел Денис Фахрутдинов. Кроме того, Фахрутдинов признан самым результативным нападающим.

В течение всего сезона «Спутник» сменил пять тренеров. Больше всего матчей «бобры» провели под руководством Андрея Кирдяшова (31) и Владимира Голубовича (17).

За каждой игрой «Спутника» на домашнем льду в среднем следили 1160 болельщиков.