Юные хоккеисты из Нижнего Тагила заняли первое место на турнире в Оренбурге (ФОТО)

Соревнование проходило в ФОК «Олимпиец» города Оренбург. За первое место боролись 7 команд из Тобольска, Орска, Оренбурга, Краснодара и других городов России. Тагильская команда «Спутник 08», в которой играют юноши 2008 года рождения, провела 6 игр, из них проиграла только одну. Первую игру «бобрята» выиграли с разгромным счетом 12:2.

Практически вровень с тагильчанами шла команда из Орска, она тоже сыграла 6 игр, проиграв одну. Но в конечном итоге результаты команды Нижнего Тагила оказались лучше и именно ей присудили первое место.

Теперь команда «Спутник 08» и её тренер Гибадуллин Тимур Рашитович принимают заслуженные поздравления, к которым присоединяется и редакция TagilCity.ru.