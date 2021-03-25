«Ковидные» ограничения для спортивных мероприятий ослаблены в Свердловской области

«Ковидные» ограничения для спортивных мероприятий ослаблены в Свердловской области
25 марта , 15:32СпортФото: Photobank Ura Media / 1mediainvest.ru
На 25% согласно последнему указу ио главы региона Александра Высокинского в Свердловской области увеличили вместимость на спортивных объектах.

Так допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта от вместимости объекта выросло до 75% (было 50%).

Также на 25% увеличено и число посетителей массовых культурных мероприятий, которые организуются на объектах физкультуры и спорта. Напомним, указ № 176-УГ касательно коронавируса, предполагает ослабление требования особого режима. Самоизоляция для пожилых жителей Среднего Урала, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, со следующей недели будет иметь рекомендательный характер.

Документ вступит в силу 30 марта.

Свердловская областьспортобществовластькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы