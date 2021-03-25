Серебряным призером Первенства России стал тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов

Соревнования проводились с 22 по 25марта в Старом Осколе в дворце спорта «Аркада». В Первенстве России участвовали сильнейшие спортсмены со всей страны.
Участники соревновались в нескольких видах программы — рывок, толчок и сумма двоеборья. Жюри определяло победителя по наибольшему весу в этих дисциплинах. Спортсмены делились на группы по весовой категории: девушки от 40 до 81+ килограмм и юноши от 49 до 102+ килограмм.
Тагильчанин Матвей Миронов занял второе место в толчке, рывке и двоеборье в весовой категории 89 килограмм и получил три медали. Кроме того, юный тагильский спортсмен выполнил 2 спортивный разряд.
По результатам этих соревнований Матвей будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет. Однако может возникнуть проблема с проведением сборов в связи с пандемией коронавируса. Если его вызовут на подготовку на сборы, то он поедет. Если нет — будем продолжать тренировки в Тагиле, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.
Он отметил, что Матвею исполнилось 15 лет только 9 февраля 2021 года.
Напомним, в середине марта сразу четыре тагильских тяжелоатлета из СШ «Юность» стали призерами чемпионата Свердловской области среди мужчин и женщин.