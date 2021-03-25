Серебряным призером Первенства России стал тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов

По результатам этих соревнований Матвей будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет. Однако может возникнуть проблема с проведением сборов в связи с пандемией коронавируса. Если его вызовут на подготовку на сборы, то он поедет. Если нет — будем продолжать тренировки в Тагиле, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.