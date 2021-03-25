Сергей Первушин: После игры с "Ротором" тоже были обвинения

Сергей Первушин: После игры с "Ротором" тоже были обвинения

Сегодня, 13:35СпортФото: pxhere.com
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал подозрение двух футболистов своей команды в играх на ставках.

«Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», — приводит слова Первушина "Советский спорт", ссылаясь на "Спорт-Экспресс".

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова подтвердила вызов двух футболистов в Российский футбольный союз. По информации СМИ этими футболистами оказались Дмитрий Герман и Александр Еркин.

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