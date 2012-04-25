Ответственность за проведение шествия в Нижнем Тагиле взяли на себя болельщики ФК «Уралец»

По данным очевидцев, которые, конечно, не являются специалистами в имперских и нацистских символах, ребята держали в руках черно-желто-белые флаги и растяжки с символами свастики. Многие прохожие, зная о том, что 20 апреля – День рождения Адольфа Гитлера, были уверены, что шествие каким-то образом связано с экстремистскими движениями, что их не на шутку испугало.

При этом к публикациистали появляться неоднозначные комментарии. Кто-то передавал привет «комрадам всей Руси», кто-то обвинял сайт в публикации непроверенной информации. Многие писали, что шествие было устроено болельщиками тагильского футбольного клуба «Уралец», который играл в тот день с пермским «Амкаром СДЮШОР» на стадионе «Юность». А сегодня последовало и официальное заявление пресс-службы «Уральца».

Это шествовали тагильские болельщики. При них был новый банер «URALEC ULTRAS», написанный славянскими рунами. Слоган переводится как «Болельщики Уральца». Парни и девушки шли на футбол. Среди них были и простые болельщики, которые так же шли на футбол. Рядом были полицейские и контролировали ситуацию. Парни выкрикивали «кричалки», которые они часто поют на стадионе. Я официально заявляю, что среди болельщиков никаких фашистов и нацистов нет. Футбол вне политики. Никаких свастик и никаких нацистов на футболе не было. А то, что большинство парней за здоровый образ жизни - это тренд,я сам такой рассказал корреспондентам портала пресс-секретарь футбольного клуба Александр Сальников.

Непонятно тогда, зачем мирным болельщикам пугать прохожих странными символами. Вот как отвечает на этот вопрос участник «Русских пробежек».

Участники шествия были болельщиками, и несли с собой имперские флаги и флаги с символом «коловрат», который не является свастикой, а лишь похож на нее. Дело в том, что многие из фанатов близки к имперскому движению. Я сам был на стадионе в этот день, поэтому знаю ответил участник «Русских пробежек».