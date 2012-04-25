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Ответственность за проведение шествия в Нижнем Тагиле взяли на себя болельщики ФК «Уралец»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ответственность за проведение шествия в Нижнем Тагиле взяли на себя болельщики ФК «Уралец»

25 апреля 2012, 13:32СпортВалерия Лошкарева
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