Сборная России обыграла немцев в первом матче Еврочелленджа

Еще накануне, 23 апреля, стал известен состав сборной России по хоккею на матчи Еврочелленджа против команды Германии. В него, в частности, были включены 30 российских хоккеистов, шесть из которых выступали в регулярном чемпионате НХЛ — 2013/14.

Итак, в заветный список попали три вратаря — Андрей Василевский, Станислав Галимов и Антон Худобин («Каролина»); 11 защитников — Антон Белов, Денис Денисов, Никита Зайцев, Андрей Зубарев, Дмитрий Калинин, Александр Кутузов, Евгений Медведев, Илья Никулин, Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Максим Чудинов и Егор Яковлев; 16 нападающих — Александр Бурмистров, Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Антон Глинкин, Илья Зубов, Сергей Калинин, Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Николай Кулемин («Торонто»), Андрей Локтионов («Каролина»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Максим Пестушко, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев и Сергей Широков.

А 24 апреля перед дневной тренировкой национальной сборной в Мюнхене тренер вратарей Рашит Давыдов назвал имя голкипера, который выйдет в стартовом составе на первую встречу Еврочелленджа с Германией. Место в воротах опять было доверено 19-летнему Андрею Василевскому, представляющему уфимский «Салават Юлаев».

Андрей неплохо провел второй рижский матч турнира, и сегодня тренеры сборной вновь внимательно на него посмотрят приводит слова Давыдова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Чуть позже тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком назвал полный состав команды по пятеркам на первую игру Еврочелленджа с немцами, о чем также проинформировал официальный сайт ФХР.

По звеньям он выглядла следующим образом: Василевский; Орлов — Белов, Овечкин — Бурмистров — Тихонов; Зайцев — Денисов, Широков — Зубов — Кузнецов; Зубарев — Никулин, Глинкин — Локтионов — Пестушко; Яковлев — Калинин, Кулемин — Шипачев — Плотников.

Россияне ударно начали встречу, за 81 секунду трижды поразив ворота Роберта Цеппа. Первым отличился Илья Никулин, после броска которого шайба пролетела сквозь щитки голкипера. Затем (через 22 секунды) счет удвоил позабытый защитниками Сергей Плотников, воспользовавшийся передачей выкатившегося из-за ворот Вадима Шипачева.

Ровно минуту спустя Виктор Тихонов подкараулил отскок после броска Антона Белова и послал каучуковый диск в сетку немцев в третий раз. Далее игра немного успокоилась, пока на 14-й минуте Антон Глинкин не решил проверить ближний угол. Среагировать Цепп успел, но шайба от его плеча все-таки заскочила за линию — 4:0.

То, что в стартовом периоде наши хоккеисты пронеслись по оппонентам настоящим ураганом, подтверждала и статистика бросков в створ — 22 против двух. Понятно, в чью пользу. Однако такое положение дел, видимо, несколько расслабило игроков российской сборной.

По крайней мере, после перерыва они стали действовать менее нацелено и решительно. Подобная расточительность обернулась заслуженным наказанием в самой середине поединка. Маттиас Плахта, наверное, подсматривал за тем, как свой момент использовал Глинкин, и в том же духе застал врасплох Василевского.

До конца второго периода наши ребята так толком и не собрались с мыслями, позволив Германии выиграть сей игровой отрезок с минимальным счетом. Россиянам и этого показалось мало. По крайней мере, Василевскому, который на 44-й минуте сделал крайне неудачный пас на шустрого Феликса Шютца, и вот вам, пожалуйста, уже столь удобные 4:2.

И только тогда наша дружина вновь начала задавливать оппонентов. Хорошие моменты были у того же Глинкина и у Николая Кулемина. Однако подопечные Олега Знарка так и не сумели больше поразить чужие ворота. За полторы минуты до финальной сирены они остались пустыми, но маневр Цеппа так ни к чему и не привел.

Эксперименты и просмотр кандидатов в сборную России перед грядущим чемпионатом мира продолжается. Не все игроки пока проявляют себя должным образом, но время у них и у тренера еще есть. Остается лишь добавить, что второй матч Еврочелленджа против Германии состоится 26 апреля.