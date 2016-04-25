По асфальтовым дорожкам на лыжной базе в Нижнем Тагиле невозможен спуск: проблему пообещали устранить в течении дня (ФОТО)

Однако дождаться наступления весны в Нижнем Тагиле оказалось недостаточным. К журналисту TagilCity.ru обратилась тагильчанка, открытие спортивного сезона для которой было омрачено неприятным обстоятельством.

Уже давно увлекаюсь катанием на лыжероллерах, самостоятельно, на любительском уровне. Стало тепло, снег на вагонской лыжной базе растаял, хотелось открыть сезон. Я взобралась на горку, уже предвкушала скоростной спуск, но не тут-то было. Вся дорога в грязи. На горном велосипеде ещё можно проехать, но на лыжероллерах точно нет. Раньше собаки, потом родители с колясками, теперь грязь. Куда смотрит Администрация лыжной базы? -- спросила журналиста TagilCity.ru тагильчанка Полина в личном разговоре.

Тагильчанка не была голословной. Спуск на одной из трасс действительно сильно загрязнён. На саже видны колеи от колёс горных велосипедов. Чтобы выяснить, какие меры принимает Администрация, журналисты TagilCity.ru обратились в приёмную лыжной базы.

Машину вызвали на сегодня. Когда она приедет – зависит не от нас. Приедет, всё уберёт заверили журналистов TagilCity.ru на лыжной базе.

Весна ещё не закончилась, лето ещё впереди. А значит ничто не должно помешать тренировкам спортсменов и скоростному спуску. TagilCity.ru напоминает о том, что по асфальтовым дорожкам на лыжной базе запрещено движение с колясками, а также выгул собак.