Тагильский дзюдоист завоевал золото на международном турнире (ФОТО)

Поспорить за медали в столицу страны съехались более шестисот спортсменов 1999-2011 годов рождения. Это дзюдоисты из 15 государств: помимо спортсменов из России и стран бывшего СНГ, на татами вышли представители из Германии, Чехии, Польши, Словении, Словакии, Хорватии и даже заокеанская команда из США.