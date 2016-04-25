Тагильский дзюдоист завоевал золото на международном турнире (ФОТО)
25 апреля 2016, 16:10СпортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне в Москве завершился VII Международный юношеский турнир «Весенние надежды».
Сюжеты: Нижний Тагил
Поспорить за медали в столицу страны съехались более шестисот спортсменов 1999-2011 годов рождения. Это дзюдоисты из 15 государств: помимо спортсменов из России и стран бывшего СНГ, на татами вышли представители из Германии, Чехии, Польши, Словении, Словакии, Хорватии и даже заокеанская команда из США.
В весовой категории 50 килограмм золотую медаль взял тагильчанин Данил Бузилов. Юноша является подопечным тренера спортшколы «Уралец» Алексея Хамзина.
ФОТО: Judo-nt.ru
Вчера же в Москве на Первенстве страны достойно показала себя команда «Старого соболя»-2003, замкнув 4-ку сильнейших баскетбольных команд России.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей