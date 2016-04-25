Тагильский «Старый соболь»-2003 вошел в четверку сильнейших баскетбольных клубов страны (ФОТО)

В групповом этапе «соболя» достойно выступили, обыграв практически всех своих соперников: команду из Екатеринбурга, подмосковные «Химки» и удмуртскую «Можгу». Уступили тагильчане только московской «Тринте» со счетом 34:54.

В ¼ финала «Старый соболь» встретился на паркете с одним из сильнейших клубов Европы – ЦСКА. Стоит отметить, что еще перед поездкой в столицу, тагильчане мечтали сыграть с армейцами. Поэтому победа для «соболей» стала вдвойне приятнее. При этом исход матча решился буквально за 13 секунд до конца основного времени. Капитан «Старого соболя» Кирилл Григорьев, красивым трехочковым броском при равном счете, поставил точку во встрече.

Обеспечив себе место в 4-ке лучших клубов страны, «Старый соболь» все же выложился на полную в игре против Красноярска, но уступил со счетом 50:62. Проиграли «соболя» и в матче за 3-е место питерской спортивной школе. Итог встречи – 49:70.

Помимо 4-го места в России, двое тагильчан - Михаил Мохов и Кирилл Григорьев вошли в 5-ку самых результативных игроков. Кроме того, последний включен в символическую 5-ку лучших капитанов Первенства.

2 мая лидеры всероссийских соревнований примут участие в Первенстве области, которое пройдет в Полевском.