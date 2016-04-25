В спорте, гибкости и красоте соревновались женщины в ИК №6 Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Соревнование было организовано формате эстафеты и шло на скорость выполнения упражнений. Участнице каждой команды нужно было как можно быстрее сделать приседания, отжаться, после кувырка сделать несколько оборотов вокруг своей оси, после чего шли упражнения на пресс. Завершала всё круговая пробежка по залу к своей команде. Команды состояли из пяти участников, каждую возглавлял капитан.

Пусть техника выполнения упражнений у участниц не всегда была хорошей, они компенсировали это энтузиазмом и позитивным настроем. Зрители не остались в долгу и активно поддерживали участниц.

Кроме эстафеты, девушки соревновались в длине волос в конкурсе «Длинная коса- девичья краса», а также демонстрировали свои уникальные таланты, например, умение сесть на шпагат. В течение всего мероприятия участниц одаривали призами и подарками.

Несколько недель назад в Нижнем Тагиле в колонии №13 был проведен концерт православных песен.