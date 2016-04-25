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В спорте, гибкости и красоте соревновались женщины в ИК №6 Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В спорте, гибкости и красоте соревновались женщины в ИК №6 Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

25 апреля 2016, 19:35СпортДенис Таратонов
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