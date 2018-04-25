Министр спорта РФ ответит на вопросы пользователей в прямом эфире ВКонтакте

На трансляции будут подняты актуальные для российского спорта темы, включая подготовку к Чемпионату мира по футболу. Эфир проведет журналист Никита Белоголовцев.

Вопросы может задать любой желающий. Их можно написать в комментариях к публикации с видеоплеером в официальном сообществе Министерства спорта.

#VKLive – серия онлайн-трансляций в социальной сети «ВКонтакте», где различные знаменитости, политики и предприниматели отвечают на вопросы зрителей.