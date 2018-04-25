Министр спорта РФ ответит на вопросы пользователей в прямом эфире ВКонтакте
25 апреля, 19:05Спорт
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25 апреля в 18:30 по Московскому времени в социальной сети «Вконтакте» состоится трансляция #VKLive с участием министра спорта Павла Колобкова.
На трансляции будут подняты актуальные для российского спорта темы, включая подготовку к Чемпионату мира по футболу. Эфир проведет журналист Никита Белоголовцев.
Вопросы может задать любой желающий. Их можно написать в комментариях к публикации с видеоплеером в официальном сообществе Министерства спорта.
#VKLive – серия онлайн-трансляций в социальной сети «ВКонтакте», где различные знаменитости, политики и предприниматели отвечают на вопросы зрителей.
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