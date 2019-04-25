Правительство: 55% уральцев будут регулярно заниматься спортом в 2024 году
Планируется, что к 2024 году 55% жителей будут систематически заниматься физической культурой и спортом, сообщает правительство региона.
Для всеобщего вовлечения свердловчан в занятия спортом в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день в регионе существует 9,5 тысячи спортивных объектов и сооружений. По словам вице-губернатора Свердловской области, в ближайшие годы планируется преодоление рубежа в 10 тысяч.
Важно, что современные многофункциональные спортивные площадки, стадионы, футбольные поля и корты, ФОКи, бассейны появились не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области, отметил Алексей Орлов.
В Екатеринбурге в 2018 году были построены 22 новых спортивных сооружения: ледовая арена, фитнес-центры и дворовые площадки. Далее планируется завершение строительства «Авто арены», ФОКа на Широкой речке и реализация других проектов.
Для изменения отношения уральцев к спорту в Свердловской области реализуются проекты: «3аймись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех» и другие. Более 1,6 миллиона жителей области (40,3%) регулярно занимаются спортом.
Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году 55% уральцев систематически занимались спортом, заявил Леонид Рапопорт.
В Екатеринбурге, по словам Александра Высокинского, 70 тысяч жителей имеют возможность одновременно заниматься спортом на существующей в городе инфраструктуре.