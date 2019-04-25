Правительство: 55% уральцев будут регулярно заниматься спортом в 2024 году

Для всеобщего вовлечения свердловчан в занятия спортом в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день в регионе существует 9,5 тысячи спортивных объектов и сооружений. По словам вице-губернатора Свердловской области, в ближайшие годы планируется преодоление рубежа в 10 тысяч.

Важно, что современные многофункциональные спортивные площадки, стадионы, футбольные поля и корты, ФОКи, бассейны появились не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области, отметил Алексей Орлов.

В Екатеринбурге в 2018 году были построены 22 новых спортивных сооружения: ледовая арена, фитнес-центры и дворовые площадки. Далее планируется завершение строительства «Авто арены», ФОКа на Широкой речке и реализация других проектов.

Для изменения отношения уральцев к спорту в Свердловской области реализуются проекты: «3аймись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех» и другие. Более 1,6 миллиона жителей области (40,3%) регулярно занимаются спортом.

Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году 55% уральцев систематически занимались спортом, заявил Леонид Рапопорт.