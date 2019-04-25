На Среднем Урале создадут учреждение для управления Екатеринбург-Ареной

Напомним, для содержания «Екатеринбург-Арены» ежегодно необходимо до 230 миллионов. С 2019 по 2023 года данные средства на 95% будут выделяться из федерального бюджета. Прибыль от деятельности арены за пять месяцев 2018 года составила 37 миллионов рублей.