На Среднем Урале создадут учреждение для управления Екатеринбург-Ареной
Сегодня, 11:48СпортФото: Алина Шешеня/ Официальный портал Екатеринбург.рф
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В Свердловской области будет создано государственное автономное учреждение для управления стадионом «Екатеринбург-Арена», соответствующее постановление было принято на заседании областного правительства.
Сюжеты: Екатеринбург
Данный проект предложил министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. Принятые меры позволят передать стадион «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области.
Вице-губернатор Алексей Орлов обратил внимание на объем работы, который предстоит проделать министерству спорта прежде, чем стадион перейдет на баланс областного правительства.
Напомним, для содержания «Екатеринбург-Арены» ежегодно необходимо до 230 миллионов. С 2019 по 2023 года данные средства на 95% будут выделяться из федерального бюджета. Прибыль от деятельности арены за пять месяцев 2018 года составила 37 миллионов рублей.
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