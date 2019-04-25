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На Среднем Урале создадут учреждение для управления Екатеринбург-Ареной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале создадут учреждение для управления Екатеринбург-Ареной

Сегодня, 11:48СпортФото: Алина Шешеня/ Официальный портал Екатеринбург.рф
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