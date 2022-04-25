Языджи хочет остаться в ЦСКА

Языджи хочет остаться в ЦСКА
Языджи хочет остаться в ЦСКА
Сегодня, 22:05СпортФото: pxhere.com
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи хочет остаться в клубе ЦСКА.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».

Турецкий футболист был арендован московской командой этой зимой, сходу став лидером команды и забив за нее за короткий промежуток десять голов.

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