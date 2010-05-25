Юные тагильские тяжелоатлеты – сильнейшие в области
25 мая 2010, 16:28СпортArtem
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Первенство области по тяжелой атлетике среди юношей младшего возраста прошло в Каменске-Уральском.
В нем приняли участие юноши 1995 года рождения и младше. Команда спортивного клуба «Спутник» заняла первое место в общекомандном соревновании. Представители «Спутника» отличились и в личном зачете: все восемь атлетов Уралвагонзавода стали призерами турнира.
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали:
Серебряными призерами стали:
Бронза:
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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