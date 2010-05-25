Юные тагильские тяжелоатлеты – сильнейшие в области

В нем приняли участие юноши 1995 года рождения и младше. Команда спортивного клуба «Спутник» заняла первое место в общекомандном соревновании. Представители «Спутника» отличились и в личном зачете: все восемь атлетов Уралвагонзавода стали призерами турнира.