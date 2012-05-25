В понедельник Ирина Потеева расскажет о своем достижении на Чемпионате мира
25 мая 2012, 16:19Спорт
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Бронзовый призёр Чемпионата мира по боксу 2012 года Ирина Потеева и её тренер Александр Малышев проведут пресс-конференцию.
На ней они расскажут о ходе проведения Чемпионата, о впечатлениях о нем и о своих главных конкурентах на соревновании.
Напомним, Ирина Потеева поделила бронзу Чемпионата с голландкой Мари де Йонг. Эта награда на сегодняшний момент – высшее достижение Ирины в профессиональной карьере.
Мероприятие пройдет 28 мая в 12 часов в зале бокса СК «Спутник».
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