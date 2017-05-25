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9 медалей привезли тагильские велосипедисты из «Центра адаптивного спорта» с чемпионата и первенства России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 медалей привезли тагильские велосипедисты из «Центра адаптивного спорта» с чемпионата и первенства России (ФОТО)

25 мая 2017, 09:20Спорт
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