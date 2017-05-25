9 медалей привезли тагильские велосипедисты из «Центра адаптивного спорта» с чемпионата и первенства России (ФОТО)

В Костроме состоялись соревнования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. На чемпионат и первенство по велоспорту-шоссе (спорт ЛИН) выехала команда Среднего Урала, которую представили юные тагильчане из «Центра адаптивного спорта» из Нижнего Тагила. Их тренер – Антон Поспелов.

Тагильские велосипедисты привезли с соревнований девять медалей. Четыре из них – золотые, три – серебряные, две – бронзы. Алексей Лукиянов победил во всех трех гонках. Сергей Гуляев завоевал золото в командной гонке и стал вторым еще в двух видах гонок. Байрам Соловьев и Ростислав Краснов получили серебряные медали в командной гонке. Ростислав получил еще бронзу в групповой гонке.