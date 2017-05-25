Гиревик из Нижнего Тагила взял золото на первенстве среди ветеранов в Кирове (ФОТО)
25 мая 2017, 07:15Спорт
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Гиревики из Нижнего Тагила накануне вернулись из Кирова, где с 19 по 22 мая проходило первенство среди ветеранов гиревого спорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
В состязаниях соревновались около 200 спортсменов из 36 регионов России. Атлеты должны были выполнить управления в длинном цикле и в двоеборье. На каждое из упражнений даётся по 10 минут. Вес одной гири в руках спортсмена - 24 килограмма.
Тагильчанин Сергей Бестужев подтвердил звание чемпиона России. Он зафиксировал 101 подъём в длинном цикле и завоевал золото в категории до 85-ти килограмм.
По итогам соревнований команда Свердловской области заняла пятое место. Первыми стали хозяева соревнований - сборная Кировской области.
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Фото предоставил Сергей Бестужев
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