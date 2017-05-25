Гиревик из Нижнего Тагила взял золото на первенстве среди ветеранов в Кирове (ФОТО)

В состязаниях соревновались около 200 спортсменов из 36 регионов России. Атлеты должны были выполнить управления в длинном цикле и в двоеборье. На каждое из упражнений даётся по 10 минут. Вес одной гири в руках спортсмена - 24 килограмма.