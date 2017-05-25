Олимпийские чемпионы России выступят на Alfa Future People (ФОТО, ВИДЕО)

Максимальное внимание уделено силовым видам спорта: пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, масс-реслингу, гиревому спорту, кросслифтингу. Будет задействовано более 4 тонн оборудования, выступят 10 призеров мировых соревнований и 2 олимпийских чемпиона.

Организаторы фестиваля отметили, что силовые виды спорта выбраны не случайно, именно они сейчас набирают наибольшую популярность. Гостям мероприятия предоставлена уникальная возможность не только увидеть знаменитых чемпионов, но и принять участие в их мастер-классах.

Также немалое внимание уделено спортивным играм: стритболу, американскому футболу, волейболу и др. Гостей ждет традиционное соревнование за кубок Alfa Future People. За него поборются профессиональные команды по американском футболу.

Волейбол – еще одна визитная карточка фестиваля. Гости смогут испытать свои силы в товарищеских матчах на нескольких площадках. Любителей баскетбола ждет зрелищное шоу от команды Playmakers и фристайл с мячом. Любителей хоккея не обошли вниманием, их ждут игры по флорболу. Приятным дополнением к вышеперечисленному станет стрелариум. На фестивале Alfa Future People будет создана специальная площадка для этой захватывающей игры.

Любителей экстремальных видов спорта ждут батуты, прыжки на питбайках, банджи-рогатка, серф-пространство.

Экстремалы смогут зарядиться адреналином на питбайках, увидеть выступление профессионалов. Банджи-рогатка – устройство по выбрасыванию человека в небо станет одним из фаворитов среди гостей фестиваля. Для любителей водных видов спорта оборудованы площадки для серфинга. Батуты помогут почувствовать себя птицей под мощные биты лучших EDM-коллективов планеты.

Для любителей других видов спорта организовано фитнесс-пространство. Это воздушные полотна, которые позволят гостям почувствовать себя акробатами зона для занятия, где можно позаниматься с опытными инструкторами. Помимо этого, гостей фестиваля ожидает зажигательная зумба, кенгу-джампинг – танцы в специальной пружинящей обуви. Фитнес встречается с высокими технологиями! Попробовать EMS-тренажеры на себе можно будет всем желающим в зоне спорта AFP!

Фото,видео: AFP