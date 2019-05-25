Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сегодня, 20:29СпортФото: Официальный сайт Федерации хоккея России
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Сегодня, 25 мая, состоялся матч между сборными России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты проиграли финнам со счетом 0:1.
Матч прошел на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.
В первом и втором периодах команды сыграли вничью. В третьем периоде шайбу в российские ворота забил финн Марко Анттила.
Таким образом, команда Финляндии встретится в финале чемпионата мира с победителем полуфинала Канада — Чехия.
Напомним, участники полуфиналов чемпионата мира по хоккею определились 23 мая. В этот день сборная России обыграла команду США, а спортсмены Чехии одержали победу над немцами. Матч между Канадой и Швейцарией окончился в пользу первых, а сборная Финляндии обыграла шведов.
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