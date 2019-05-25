Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

В первом и втором периодах команды сыграли вничью. В третьем периоде шайбу в российские ворота забил финн Марко Анттила.

Напомним, участники полуфиналов чемпионата мира по хоккею определились 23 мая. В этот день сборная России обыграла команду США, а спортсмены Чехии одержали победу над немцами. Матч между Канадой и Швейцарией окончился в пользу первых, а сборная Финляндии обыграла шведов.