Правительство Франции не спешит выделять «Рено» 5 миллиардов евро
Сегодня, 17:51СпортФото: pxhere.com
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Команда Формулы-1 может попасть под сокращение.
Финансовый кризис, порожденный пандемией коронавируа, угрожает не только существованию команды Формулы-1 «Рено», но и будущему всего автоконцерна. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара агентству Reuters.
«Рено» может исчезнуть с рынка, – заявил Ле Мар. – Компания сейчас борется за выживание. Ей предстоит существенно сократить свои расходы, чтобы минимизировать убытки. Я пока не одобрил выделение кредита».
Руководство автоконцерна надеется получить под правительственные гарантии кредит в размере 5 миллиардов евро. У французского правительства есть целый ряд собственных требований.
В Формуле-1 «Рено» представлен с 1977 года.
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