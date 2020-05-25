Правительство Франции не спешит выделять «Рено» 5 миллиардов евро

Финансовый кризис, порожденный пандемией коронавируа, угрожает не только существованию команды Формулы-1 «Рено», но и будущему всего автоконцерна. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара агентству Reuters.

«Рено» может исчезнуть с рынка, – заявил Ле Мар. – Компания сейчас борется за выживание. Ей предстоит существенно сократить свои расходы, чтобы минимизировать убытки. Я пока не одобрил выделение кредита».

Руководство автоконцерна надеется получить под правительственные гарантии кредит в размере 5 миллиардов евро. У французского правительства есть целый ряд собственных требований.