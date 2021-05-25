«Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал

«Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал
«Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал
Сегодня, 17:37СпортФото: 1Mediainvest.ru
Юные хоккеисты из клуба «Мечта» в Нижнем Тагиле отправятся в Пермь на суперфинал турнира «Золотая шайба», сообщает пресс-служба мэрии.

Тагильским спортсменам предстоит противостояние с семью лучшими командами со всей России. В честь предстоящего турнира представители мэрии и благотворительного фонда вручили ребятам новую форму.

Этот подарок придаст стимул к выступлению в финале. Также ведется работа над строительством нового корта для юных хоккеистов. К началу следующего спортивного сезона планируем завершить объект, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Смогут ли тагильские хоккеисты одержать победу станет известно третьего июня. Команда уже сыграла несколько товарищеских матчей в рамках подготовки.

Пацаны рвутся в бой. Проходных игр у нас не будет, но ребята готовы хорошо выступить, подчеркнул тренер ХК «Мечта» Виктор Стариков.

Юные хоккеисты подарили Владиславу Пинаеву свитер и пригласили поболеть за них на матчах суперфинала. Глава города ответил, что и вживую и по телевизору будет смотреть игры с участие тагильчан.

Напомним, 5 мая сообщалось, что в первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет, состоявшегося в Кургане, приняли участие воспитанники спортивной школы № 2 из Нижнего Тагила. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. «Серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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