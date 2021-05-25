«Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал

Напомним, 5 мая сообщалось, что в первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет, состоявшегося в Кургане, приняли участие воспитанники спортивной школы № 2 из Нижнего Тагила. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. «Серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.