«Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал

Тагильским спортсменам предстоит противостояние с семью лучшими командами со всей России. В честь предстоящего турнира представители мэрии и благотворительного фонда вручили ребятам новую форму.
Этот подарок придаст стимул к выступлению в финале. Также ведется работа над строительством нового корта для юных хоккеистов. К началу следующего спортивного сезона планируем завершить объект, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Смогут ли тагильские хоккеисты одержать победу станет известно третьего июня. Команда уже сыграла несколько товарищеских матчей в рамках подготовки.
Пацаны рвутся в бой. Проходных игр у нас не будет, но ребята готовы хорошо выступить, подчеркнул тренер ХК «Мечта» Виктор Стариков.
Юные хоккеисты подарили Владиславу Пинаеву свитер и пригласили поболеть за них на матчах суперфинала. Глава города ответил, что и вживую и по телевизору будет смотреть игры с участие тагильчан.
Напомним, 5 мая сообщалось, что в первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет, состоявшегося в Кургане, приняли участие воспитанники спортивной школы № 2 из Нижнего Тагила. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. «Серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.