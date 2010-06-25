Международный шахматный мемориал памяти Евгения Зудова состоится в г. Нижний Тагил в шестой раз

Затем здесь состоится сеанс одновременной игры на 288 досках, посвященный Дню города-2010. В качестве сеансеров в 18 секторах огромного зала комплекса выступят участники мемориала: гроссмейстеры, международные мастера и мастера ФИДЕ. Принять участие в сеансе одновременной игры могут все желающие. По традиции соревнования мемориала пройдут в стенах НТИ УГТУ-УПИ. В поединках встретятся шахматисты России, Казахстана, Украины и Грузии, сообщает пресс-служба шахматно-шашечного центра.