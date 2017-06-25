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300 тагильчан приняли участие в турнире по стритболу в рамках празднования Дня молодежи-2017 (ФОТО)
Сюжеты:
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300 тагильчан приняли участие в турнире по стритболу в рамках празднования Дня молодежи-2017 (ФОТО)

25 июня 2017, 14:50Спорт
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