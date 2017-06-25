300 тагильчан приняли участие в турнире по стритболу в рамках празднования Дня молодежи-2017 (ФОТО)

25 июня в рамках празднования Дня молодежи-2017 в Нижнем Тагиле на площади Дворца культуры имени Окунева состоялся турнир по стритболу.

В нем приняли участие около 300 человек различного возраста и уровня подготовки. Спортивное мероприятие началось в 11 часов. 67 команд боролись за золотые медали в 11 категориях. По окончании состязаний были определены победители.

Награды вручал чемпион России по баскетболу Илья Агинских, представитель БК «Уралмаш», об этом сообщает газета «Тагильский рабочий».

В этом году уличный баскетбол - стритбол - включен в программу Олимпийских игр. Это решение открывает перспективы для развития тагильского баскетбола в целом и, конечно, повысит статус турниров, проводимых в Нижнем Тагиле. Стритбол успешно развивается в городе при поддержке профессионалов ДЮСШ «Старый соболь».

Фото: «Тагильский рабочий»