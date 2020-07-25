Боец из Нижнего Тагила отправил Емельяненко в технический нокаут

Исмаилов выступал не в своей весовой категории. Для поединка он перешел из среднего веса в тяжелый, так как в нем выступает его соперник. Рефери в третьем раунде остановил бой. Он зафиксировал поражение Емельяненко техническим нокаутом.

В первом раунде Исмаилов уверенно пошел вперед, нанеся Емельяненко три жестких боевых удара по голове. Он отступил и оказался в партере. Исмаилов всем весом давил на соперника, периодически изображая угрозу боевого приема и безостановочно наносил удары Емельяненко.

Второй раунд прошел почти также как и первый, но жестких ударов Емельяненко не получил.

На третий раунд Емельяненко вышел с желанием удержаться в стойке. Однако он все равно оказался в партере. Судья поставил бой на паузу из-за крови на лице Емельяненко, разрешив вскоре продолжить. Через несколько минут судья остановил бой и признал победу Исмаилова техническим нокаутом.