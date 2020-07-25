Куйвашев подписал с Минспортом соглашение о развитии футбола в Свердловской области

Соглашение со Свердловской областью подписали Минспорт и Российский футбольный союз. Планируется, что оно позволит увеличить число людей, которые будут играть в футбол на 30%. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что количество футболистов увеличится к 2024 году. Для этих целей будет оказана поддержка спортсменам с ОВЗ, планируется строительство новых спортивных объектов.