Куйвашев подписал с Минспортом соглашение о развитии футбола в Свердловской области
Сегодня, 19:47СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге перед началом матча «Зенит-Химки» было подписано соглашение о развитии футбола. Его цель — увеличение числа футболистов в регионе, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Соглашение со Свердловской областью подписали Минспорт и Российский футбольный союз. Планируется, что оно позволит увеличить число людей, которые будут играть в футбол на 30%. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что количество футболистов увеличится к 2024 году. Для этих целей будет оказана поддержка спортсменам с ОВЗ, планируется строительство новых спортивных объектов.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отметил, что еще одной целью является то, чтобы команда области состояла из своих воспитанников.
Напомним, что ранее «Урал» выбыл из Кубка России, проиграв «Химкам». После этого главный тренер команды ушел со своего поста.
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