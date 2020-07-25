«Зенит» завоевал Кубок России по футболу на екатеринбургской арене

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Соперником питерской команды стали «Химки» из Подмосковья. Единственный гол в игре забил на 84-й минуте Артем Дзюба. На последней минуте матча «Химки» чуть не загнали мяч в ворота соперника, однако чемпионом стал «Зенит». Итог встречи — 1:0. Питерцы в четвёртый раз завоевали Кубок России.