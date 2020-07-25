«Зенит» завоевал Кубок России по футболу на екатеринбургской арене
Сегодня, 21:38СпортФото: скриншот из видео Матч ТВ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге завершился матч Кубка России по футболу. Чемпионом стал «Зенит».
Сюжеты: Екатеринбург
Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Соперником питерской команды стали «Химки» из Подмосковья. Единственный гол в игре забил на 84-й минуте Артем Дзюба. На последней минуте матча «Химки» чуть не загнали мяч в ворота соперника, однако чемпионом стал «Зенит». Итог встречи — 1:0. Питерцы в четвёртый раз завоевали Кубок России.
Перем матчем Минспорт и Российский футбольный союз подписали соглашение со Свердловской областью об увеличение количества футболистов в регионе для формирования команды «Урал» «своими» игроками. Ранее «Урал» выбыл из Кубка России, проиграв «Химкам». После этого главный тренер команды ушел со своего поста.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей